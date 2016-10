Winterveranstaltungen in der Stadt- und Kreisbibliothek Saalfeld

Amentführtmit seinerin die Schönheit und Exotik Südamerikas.Bergbesteigungen, anstrengende Fußmärsche oder abenteuerlicheBootsfahrten durch den Dschungel gewähren dem Besucher einzigartige Einblicke in die grandiosen wie auch beklagenswerten Seiten dieser facettenreichen Region.Kartenvorverkauf ab 01.10.2016heißt dasdes Erfurter Ateliertheaters, das amfür Kinder ab 5 Jahren gezeigt wird.1943 erschien erstmals diese wunderschöne Geschichte als Buch. Ein Jahr später starb der Autor und Berufspilot bei einem Flugzeugabsturz.Doch dieses fantasievolle Märchen machte ihn berühmt und unvergessen.Kein Wunder, werden doch auf sensible Weise die aktuellen Grundwerte, welche ein friedfertiges Zusammenleben ausmachen, vermittelt: Liebe, Freundschaft und die Wertschätzung des anderen.Unkostenbeitrag (ausnahmsweise) 2,50 €Amfindet wieder derin der Stadt- und Kreisbibliothek statt.Daspräsentiert für Kinder von 4 bis 9 Jahren eine unterhaltsamemit dem Zauberer und Clown. Eine vergnügliche Veranstaltung für und mit dem Publikum, bei der die Freude am Fabulieren nicht zu kurz kommt.Beginn ist umin derund umam Markt, Eingang Brudergasse.Natürlich fehlt auch die beliebtemit spannenden, frechen und fantastischen Geschichten für Kinder bis 7 Jahre nicht.Vorlesepaten freuen sich amauf viele neugierige kleine Besucher, wenn sie aus ihren Lieblingsbüchern vorlesen.Zumladen dieund dieKinder ab 5 Jahre ein.Weitere Informationen über die Bibliothek und ihre Veranstaltungen sind auf der Homepage unterund auf facebook zu finden.Cornelia HockarthStadt- und Kreisbibliothek