„Wir letzten Kinder Ostpreußens“ – Buchlesung mit Freyer Klier am 29.3. um 19 Uhr in der Bibliothek Saalfeld

Nach jahrzehntelangem Schweigen erhalten sieben Kinder eine Stimme, um auf ihre Schicksale von 1944 bis in die Gegenwart aufmerksam zu machen.Sie stehen stellvertretend für die Erfahrungen einer vergessenen Generation, die in beiden Teilen Deutschlands kaum Gehör fanden.Freyer Klier, Autorin, Regisseurin und ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin, nahm sich dieser Biografien an und schrieb ein ergreifendes Buch zur Erinnerung und Mahnung.Eine Lesung, die sich nicht nur an die noch heute lebenden ehemaligen Flüchtlinge richtet, sondern auch an die Nachkommen, denen solches Erleben erspart geblieben ist.Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Der Eintritt ist frei.Cornelia HockarthStadt- und Kreisbibliothek Saalfeld