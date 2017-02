Baby- und Kinderbasar Unterweißbach

Beim Baby- und Kinderbasar im September in Unterweißbach herrschte großer

Andrang. Mit Kind, Kegel und großen Plastiktüten strömten meistens Mütter -

manchmal auch Väter oder Opas - an die gut sortierten Verkaufsflächen. Von

süßen Babysachen, cooler Kinderkleidung und Sachen für Jugendliche bis hin zum

Faschingskostüm, Spielsachen und Kindersitzen gab es alles, was das Herz vieler

Eltern oder der Kleinen begehrte. Das Organisationsteam war zufrieden. Alles lief

reibungslos und schnell ab. Auch in der Kaffee- und Kuchenecke herrschte großer

Andrang.



Am 18.03.2017 ist es wieder soweit. Von 9 bis 13 Uhr öffnet der Baby- und

Kinderbasar in der „Goldenen Lichte“ in Unterweißbach seine Türen. Kuchen und

Torte gibt es auch zum mitnehmen für den gemütlichen Nachmittag zuhause.