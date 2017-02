Mit Handspindel in der Tasche: Gabi Mewes entdeckte ihre Leidenschaft für das Spinnen

„Männer können nicht spinnen? Von wegen - unser Pfarrer hat mich vor vielen Jahren erst dazu gebracht!“, erzählt Gabi Mewes schmunzelnd. „Sein kaputtes Spinnrad, welches mein Mann in der Tischlerwerkstatt reparierte, weckte bei mir das Interesse, mehr über diese alte Handwerkstechnik zu erfahren.“ Schon bald darauf nannte Gabi Mewes ein Spinnrad und eine Handspindel ihr Eigen - gefertigt von ihrem Mann. Seitdem hat die Eliasbrunnerin viel Ehrgeiz und Zeit in das neue Hobby investiert - die Technik immer weiter verfeinert und die Vielfalt der gesponnenen Wolle vergrößert. Neben Schafwolle hat sie sich auch an Alpaka, Angora oder Seide versucht. Die selbst gefertigten Garne verarbeitet sie dann weiter zu Westen, Pullovern, Decken oder Strümpfen.

„Die Handspindel ist ein einfaches Gerät gerade auch für diejenigen, die das Spinnen erlernen möchten.“, rät Gabi Mewes. Die Technik ist nicht schwer und immer gleich: verziehen, verdrehen, aufwickeln – wieder und wieder. Die Drehung gibt den Fasern Halt. Gefragt ist dabei vor allem Fingerfertigkeit, damit der Faden nicht reißt. „Ich habe auf Reisen immer eine Handspindel und etwas Rohwolle in der Tasche. Das ist ein sehr effektiver Zeitvertreib. “Handspindeln gibt es in unterschiedlichen Größen und Gewichten, je nachdem wie stark der Faden werden soll. „Natürlich verliere auch manchmal den Faden. Das ist nicht schlimm, neu ansetzen und weiter geht’s.“Der direkte Austausch mit Gleichgesinnten war und ist Gabi Mewes sehr wichtig, seit 2007 ist sie Mitglied in der Handspinngilde – ein deutschlandweit tätiger Verein zur Förderung des Handspinnens. „Jedes Jahr gibt es ein großes Treffen mit einer Vielzahl von Kursen. Dabei geht es um individuelle Garne, die Vorstellung neuer kreativer Ideen oder dem Färben von Rohwolle.“ Natürlich wird vieles Gelerntes davon noch einmal in der heimischen Spinnstube ausprobiert. Der Kontakt untereinander wird gepflegt und sich mit Tipps gegenseitig geholfen.Auch die Thüringer Spinnerinnen tauschen untereinander regelmäßig Erfahrungen aus, messen sich unter anderem im Wettstreit beim Thüringer Wettspinnen. Dabei geht es darum, in einer Stunde aus 20 Gramm Wolle einen möglichst langen Faden herzustellen. „2015 erreichte ich in Hüpstedt mit 158 Metern den 2. Platz. Meine Tochter wurde Dritte“, sagt Gabi Mewes. Seit 2015 gibt es auch in Etzdorf (bei Hermsdorf) ein Spinntreffen, in diesem Jahr am 16. September. Die größte Veranstaltung in Mitteldeutschland zum Thema Wolle ist das Wolle-Fest & Stoffmesse in Leipzig, am 11. und 12. März 2017.Ihr Wissen zum Handspinnen gibt Gabi Mewes heute gerne in Kursen wie „Jeder spinnt anders“ am 08.03. und 25.10.2017 oder auf Museumsfesten und Heimatveranstaltungen weiter. Der Eliasbrunnerin ist viel daran gelegen, dass dieses Wissen nicht verloren geht. Und auf die Dornröschen-Frage kennt Gabi Mewes eine klare Antwort: „Sie kann sich eigentlich nur an einer Handspindel gestochen haben. Denn diese hat am unteren Ende eine Spitze.“- Die Handspinngilde e.V. ist ein deutschlandweit tätiger Verein, gegründet 2004. Mitglieder kommen auch aus Irland, England oder Skandinavien.- Das Ziel des Vereins ist es, die alte Kunst des Handspinnens aufrecht zu erhalten. Hier finden Interessenten Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Handspinnen.- Spinntreffen mit Fachseminaren vom 30.9. bis 3.10.2017 in Joachimsthal im Biosphärenreservat Schorfheide/Chorin.- Weitere Informationen: