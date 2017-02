Philippinischer Gast in Rudolstadt

Am Sonntag, 5.März 2017 hat Rudolstadt einen besonderen Gast: Bischof Efraim Tendero, Generalsekretär der Weltweiten Evangelischen Allianz (WEA). Er wurde 2015 vom Internationalen Rat der WEA in dieses Amt gewählt. Zur WEA gehören weltweit 129 Evangelische Allianzen mit schätzungsweise 600 Millionen Christen, die sich zum Netzwerk der Evangelischen Allianz halten. Der Theologe Tendero lebt auf den Philippinen. Seit über 20 Jahren führte er dort den Vorsitz des nationalen Rats Evangelischer Kirchen der Philippinen. Zum Philippinischen Rat der Evangelischen Kirchen gehören ca. 30.000 evangelische Kirchen. Überdies präsidierte Tendero die nationale Nothilfe und Entwicklungsorganisation der philippinischen Kirchen und engagiert sich in verschiedenen Evangelisationswerken, theologischen Ausbildungsstätten und christlichen Medien. Er setzt sich für vertieftes geistliches Leben in den Kirchen ein ebenso selbstverständlich wie für die Bewahrung der Schöpfung, Bekämpfung von Korruption oder die Ausbildung der Kirchen in Sachen Katastrophenhilfe und war maßgeblich am Friedensprozess mit den muslimischen Moro-Rebellen beteiligt. Tendero ist im In- und Ausland ein beliebter Redner. Er ist verheiratet und hat zusammen mit seiner Frau Sierry vier Kinder und zwei Enkelkinder. Bischof Efraim Tendero, wird am kommenden Sonntag um 10.00 Uhr in einem Gottesdienst im Gemeindezentrum der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde, Theo-Neubauer-Str.23 in Rudolstadt zu Gast sein und eine Ansprache halten. Gäste sind herzlich willkommen.