Tag des Wassers

Tag der offenen Tür in der Trinkwasseraufbereitungsanlage Zeigerheim



Anlässlich des Weltwassertages öffnet die Trinkwasseraufbereitungsanlage Zeigerheim am 18. März 2017 ihre Türen.

Zwischen 10:00 und 16:00 Uhr haben unsere Gäste die Möglichkeit hinter die Kulissen zu schauen und Einblicke in sonst nicht zugängliche wasserwirtschaftliche Anlagen zu erhalten. Ganz selbstverständlich ist in Thüringen Trinkwasser von höchster Qualität uneingeschränkt verfügbar. Die Thüringer Fernwasserversorgung möchte auf die Wichtigkeit und die Bedeutung einer gesicherten und qualitätsgerechten öffentlichen Trinkwasserversorgung aufmerksam machen. In der Trinkwasseraufbereitungsanlage wird natürlich weichen Oberflächenwassers mit überdurchschnittlich guter Qualität aus der Talsperre Leibis/Lichte aufbereitet. Wie dies passiert und warum dieser Prozess notwendig ist, erläutern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Thüringer Fernwasserversorgung. Gleichzeitig haben unsere Besucher die Möglichkeit sich über Ausbildungsberufe der Thüringer Fernwasserversorgung zu informieren.