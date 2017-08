„Wir feiern F(f)este“ - Leutenberger Wald- und Wiesenfest

Ein echtes Thüringer Fest mit Spezialitäten, Jagdhornklängen und vergnügliche Unterhaltung für jedes Alter!

Gewinnen Sie bei der Wildschwein- oder der Naturpark-Rallye einen Preis und lassen Sie sich frisch gebackenen Kuchen und duftende Bratwürste schmecken!Das diesjährige „Wald- und Wiesenfest“ findet am Samstag, den 02.09.2017 in der Zeit von 14 bis 18 Uhr auf der Wiese hinter dem Forstamt im Ilmtal (Ilmtal 37, 07338 Leutenberg) statt.Neben vielen anderen interessanten Angeboten für Jung und Alt wirddie bei diesem Fest schon traditionelle W I L D S A U R A L L Y E auch in diesem Jahr wieder starten.Die Siegermannschaft erhält ein Wildschwein als Preis, das zur nächsten Party oder zum Vereinsfest sicherlich allen munden wird.Wir werden den Parcours in diesem Jahr so gestalten, dass er nicht nur mit Kraft, sondern mehr mit Geschick gemeistert werden muss, so dass alle eine Chance haben.Interessierte Mannschaften mit je 4 Wettkämpfern melden sich bitte bis zum 15.August 2017 im Forstamt in Leutenberg an (Tel.: 036734/23210).Nur Mut !!! Schickt Eure 4 Flinksten und Geschicktesten an den Start und das Wildschwein ist Euch sicher!!!Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer.Die An- und Abreise mit Bahn ist möglich. Der Weg ist ausgeschildert und Parkplätze sind vorhanden.Veranstalter und Info: Forstamt Tel.: 036734/2320, Stadt Leutenberg Tel.: 036734/2310, Naturparkverwaltung Tel.: 0361/573925090 und Fremdenverkehrsverein