Irres Gegenlicht gestern Abend, rund um die "Preilipper Kuppe" in Rudolstadt

Gestern Abend gegen 21 Uhr, die Bayern hatten gerade durch ein für mich feststehendes Abseitstor das 1:1 im Supercup gegen Dortmund geschossen.Da rief mich meine Frau zu sich auf Balkonien.Da ich ja ein braver Ehemann bin ließ ich vom Spiel ab und glaubte meinen Augen nicht.Da musste sich doch wohl der Gute Geist des Fußballsports ebenso wie ich darüber aufgeregt haben, dass den Münchner Lederhosenträgern immer wieder großzügig unter die Arme gegriffen wird, weil ja nicht sein kann, was sein darf.Gut war Quatsch, für diese wahnsinns Stimmungen am Himmel war nicht der Fuballgott verantwortlich, nein dieses grandiose Wetterphänomen hat uns die untergehende Sonne gezaubert.Für mich und meine Frau jedenfalls war es ein atemberaubenter Moment, wenn er auch nur gerade mal 10 Minuten andauerte.Am Ende tropfelte es dann ab und an in Saalfeld beim MDR Sommernachtsball und für der BVB aus Dortmund wurde es noch ein richtig "Schwarzer Abend"