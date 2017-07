Neue Natur- und Landschaftsführer gesucht

Am 19. August startet in Leutenberg ein neuer Ausbildungskurs für Zertifizierte Natur- und Landschaftsführer. Menschen, die Natur und Landschaft ihrer Heimat lieben und das gern an Gäste weitergeben wollen, erhalten in diesem Kurs das nötige Rüstzeug. Schwerpunkte der Ausbildung sind naturkundliche Grundlagen der Region, nachhaltige Regionalentwicklung, Kulturlandschaft, Anleitung zur Führungspraxis, Kommunikation und Vermarktungsmöglichkeiten eigener Angebote. Der Unterricht findet in Wochenendblöcken statt, in der Regel an Freitagen und Sonnabenden. Um praktische Fähigkeiten zu erwerben, gehören Exkursionen und Unterrichtseinheiten im Freien zum Ausbildungsprogramm. Der Kurs endet am 1. Oktober des Jahres.

Interessenten für eine Teilnahme am Kurs melden sich bitte bei der Naturparkverwaltung in Leutenberg unter 0361-573925090.



Allgemeine Informationen zur Ausbildung unter www.znl-thueringen.de