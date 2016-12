Öffnungszeiten Haus der Natur

Das Erlebnismuseum Haus der Natur in Goldisthal hat vom 25.12.16 bis 30.12.16 von 10 - 17 Uhr geöffnet.



Am 24.12.16, 31.12.16 sowie 01.01.17 - 03.01.16 bleibt unser Haus geschlossen.

Ab Mittwoch, 04.01.17 gelten wieder die regulären Öffnungszeiten.



Nutzen Sie die Weihnachtsfeiertage doch für einen Familienausflug nach Goldisthal, lernen Sie etwas über die Flora und Fauna im Oberen Schwarzatal, stehen Sie einem echten Wolf gegenüber und stärken Sie sich anschließend in der historischen Gaststube in Gesellschaft eines Köhlers und Majors, die so einige spannende Geschichten zu erzählen haben, mit Kaffee, Tee, Kakao oder heißem Glühwein.