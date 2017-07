Pilze - Bewohner des Waldbodens

Kennen Sie den Fransenmilchling oder den Strubbelkopfröhrling? Oder den Pilz des Jahres 2017, das Judasohr? Wir laden Sie ein, diese und andere Pilze im Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale kennenzulernen. Kommen Sie zu unserer fachmännisch geführten Pilzwanderung am 16.9. 2017 um 09.00 Uhr ab Marktplatz in Leutenberg. Am Mittag werden die Funde gemeinsam am Naturpark-Haus bestimmt. Pilz-Kenner unter Ihnen können am Nachmittag an der Experten-Runde im Naturpark-Haus teilnehmen, wo die Funde klassifiziert und für die Pilzausstellung am Sonntag vorbereitet werden.

Treff: 09.00 Uhr, Marktplatz Leutenberg, 3 Std., Spankorb, Messer, festes Schuhwerk, teilweise steile Anstiege, Teilnahme kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Anreise nach Leutenberg mit Bus und Bahn möglich

Informationen: Naturpark-Haus Leutenberg: Tel.: 0361/573925090, www.thueringer-schiefergebirge-obere-saale.de



Am Sonntag, dem 17.09. erwartet Sie eine Ausstellung der Pilz-Funde vom Vortag und weiterer bemerkenswerter Exemplare. Unsere Pilzausstellung öffnet um 10.00 Uhr im Naturpark-Haus in Leutenberg und steht Ihnen bis 18.00 Uhr offen. Pilzberater beantworten dort Ihre Fragen und begutachten gerne Ihre mitgebrachten Pilze.

Ab 10.00 Uhr, Naturpark-Haus Leutenberg, Wurzbacher Str. 16, Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich