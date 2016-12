Saalfelder Feengrotten

Die Hauptattraktion der Stadt Saalfeld sind die Feengrotten. Jedes Jahr bestaunen große und kleine Besucher die farbenprächtigen Tropfsteine des Schaubergwerks. Tauchen Sie ein in die ganzjährig geöffnete Erlebniswelt und lassen Sie sich von der Schönheit der Grotten inspirieren. Erleben Sie die einzigartige Atmosphäre des Märchendoms mit seiner Gralsburg und genießen Sie hier ein faszinierendes Licht- und Musikspiel.



Saalfelder Feengrotten Bei abendlichen Themenführungen können Sie die Feengrotten auf den Spuren der Bergleute oder bei einem Rundgang mit der Grottenfee erkunden. Für die jungen Besucher werden täglich spannende Kinderführungen angeboten. In den Lädchen des Handwerkerhofes im Feengrottenpark finden Sie eine große Auswahl an Thüringer Spezialitäten.

Auch für das leibliche Wohl ist hier bestens gesorgt: im Angebot finden