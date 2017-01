Thüringen mit Ski - W wie Weg: Loipen Bornhügel und Zigeunerberg

Das Skigebiet um den Bornhügel und Zigeunerberg verläuft auf dem Gebirgskamm des ­Thüringer Waldes, unweit vom Rennsteig. Die Strecke ist einfach und auch für Familien gut geeignet. Carola Wagner, Leiterin der Tourist-­Information ­in Neuhaus am Rennweg, empfiehlt diese Loipen.

Die Loipen um den Bornhügel und den Zigeunerberg führen um den 846 Meter hohen Hausberg von Neuhaus am Rennweg, den Bornhügel und seinen Gevatter, den Zigeunerberg (820 Meter), herum.Die Rundtour beginnt in der Nähe von Rennsteighaus und Bahnstation von Neuhaus am Rennweg. Wer von Sonneberg mit der Bahn anreist, sollte an diesem Bahnhaltepunkt aussteigen.Für alle, die mit dem Auto anreisen, gibt es nebenan einen Parkplatz, erreichbar über die Sonneberger Straße und den Bahnweg am Hotel „Hirsch“.Die Loipe „Rund um den Bornhügel“ ist 4,5 Kilometer lang. Wem dies nicht genug ist, der setzt seine Rundtour um den Zigeunerberg fort und hat somit insgesamt 7,1 Kilometer absolviert.Ein weißer Richtungspfeil auf blauem Untergrund symbolisiert eine leichte Loipe, wie „Rund um den Bornhügel“. Auf rotem Untergrund wird die mittelschwere Loipe „Rund um den Zigeunerberg“ gekennzeichnet.Auf der Loipe „Rund um den Bornhügel“ sind nur 36 Meter Höhendifferenz zu überwinden. Auf der anschließenden zweiten Loipe am Zigeunerberg ist der Höhenunterschied 88 Meter.Die „Loipen-Acht“ wird durch moderne Technik präpariert.Die Schutzhütte an der Wegkreuzung zum Großen Zigeunerberg bietet die Möglichkeit für eine überdachte Rast. Nach der Loipen-Runde laden Hotels und Gasthäuser ein.Die beste Fernsicht auf die verschneite Winterlandschaft bietet sich zu Beginn der Rundloipen.Vor Ort befindet sich ein Loipengarten. Am Wegbeginn liegt das Rennsteighaus, eine Servicestation für Wintersportler mit Wachstisch, Duschen, Toiletten und Umkleiden. Im Ortsteil Siegmundsburg verspricht eine Snow-­Tubing-Anlage Winterspaß.Ein Besuch im Glas-Technik-Museum Geißlerhaus lohnt sich.