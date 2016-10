Ilm-Kreis aktuell: Die Hälfte aller Feuerwehren des Ilm-Kreises im Einsatz auf der A71

Unfallszenario wird von 180 Einsatzkräften geprobt

Von Andreas AbendrothEin schlimmeres Szenario kann es nicht geben. Auf der Autobahn A71 kommt es in Fahrtrichtung Sangerhausen im Tunnel Behringen zu einem folgenschweren Unfallszenario. Ein Auto bleibt liegen, nachfolgende Fahrzeuge kollidieren. Zehn verletzte Personen, ein Auto geht in Flammen auf. Fast die Hälfte aller Feuerwehren aus dem Ilm-Kreis wird zum Einsatz alarmiert.Zum Glück nur eine Übung. Die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehren zeigen, dass sie auch unter erschwerten Bedingungen, in einer nicht alltäglichen Umgebung – einem Tunnel – ihr Handwerk verstehen.Nachfolgend einige Einsatzfotos: