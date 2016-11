Modellbau-News: Hallensaison mit Singlerotor Helikopter starten - Vorgestellt: SOLE V3 von Jamara

Aller Anfang muss nicht schwer sein

Von Andreas AbendrothDie Hallensaison der Modellflieger hat begonnen. Viele, die bis dato einen Koaxial-Hubschrauber fliegen, wollen sich jetzt mal an einem Singlerotor-Heli versuchen. Das größte Hindernis dabei, ein Anfänger muss noch bei jeder Steuerbewegung nachdenken...Doch man möchte Fliegen und Spaß haben. Im Gegesatz zum Flächenflug empfehlen die Flugprofis zum Einstieg ein kleines Modell. Dieses ist vom Gewicht nicht so hoch, auch halten sich die Kosten beim Crash noch im Rahmen.Ein guter Singlerotor-Heli in dieser Kategorie ist der Der SOLE V3 2,4 GHz - 4 Kanal aus dem Hause Jamara. Das tolle an dem Fluggerät, der SoleV3 ist ein Flybarless Single Blade Helikopter. So kommt auch bei einem kleinen Heli ein richtiges Profifeeling auf.Der Helikopter verfügt über einen Einsteigermodus und einem Profimodus für alle, die nach ein wenig Übung mal richtig 4 Kanal-Modellhelikopter fliegen wollen. Zur Feinabstimmung sind dabei alle Kanäle voll trimmbar.Um noch mehr Speed zu erreichen - den SOLE V3 so richtig auf Touren zu bringen - reicht ein Druck auf die Turbotaste der Fernsteuerung. So kann man mit dem Heli auch schnell und wendig schwierige Flugmanöver fliegen.Bei leichtem Wind kann man den Heli auch im Außenbereich fliegen.Das robuste Chassis verzeiht auch mal Anfängern in diesem Segment eine unsanfte Landung.Der Lieferumfang des SOLE v3 enthät alles, was zum Start benötit wird. Fluggerät, Akku, 2,4 GHz 4 Kanal Fernsteuerung und ein Ladegerät.• Flybarless• Single Rotor für realistisches Flugverhalten• Kraftvoller, durchzugsstarker Motor ermöglicht Fliegen sogar bei Wind• Kugelgelagerte Taumelscheibe• Hoher Taumelscheibenausschlag für starken Vorschub• 4-Kanal 2,4 GHz Fernsteuerung• 2 extra schnelle voll proportional arbeitende Servo´s• Zwei Flugmodi für Anfänger und Profis (Expert Modus)• Alle Kanäle voll trimmbar• Umschaltbar von Gas links/rechts (Mode 1, 2, 3, 4)• Nick• Heck• Drehzahl• Roll• Rotor Ø ~ 397 mm• Länge ~ 400 mm• Höhe ~ 140 mm• Gewicht ~ 262 g RTF• Akku LiPo 7,4 V 1000 mAhIm Fach- und Einzelhandel, unter http://jamara.com/