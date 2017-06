Modellbau-News Juni 2017: Multirotor-Plattform für Fotografie und Videografie aus der Luft

Yuneec stellt H920 Plus Kameradapter vor

Mit dem neuen H920 Plus Kameraadapter, lässt sich der Tornado H920 Plus ab sofort auch mit den vom Typhoon H bekannten Kamerasystemen CGO3+ (4K Foto/Videokamera mit Dreiachsgimbal) sowie der CGO-ET (Wärmebild- und Restlichtkamera mit Dreiachsgimbal) ausstatten und betreiben.Somit lassen sich die Anwendungsgebiete des H920 Plus auf all diejenige erweitern, in denen eine Wärmebildkamera benötigt wird.Der Tornado H920 Plus ist eine Multirotor-Plattform für Fotografie und Videografie aus der Luft. Seine innovativen Funktionen wie unter anderem die Waypoint-Programmierung oder die vielfältigen Auto-Flugmodi, ermöglichen es Profis in zahlreichen Anwendungsgebieten großartige Fotos und Videos aufzunehmen oder einfach einen Überblick aus der Luft zu erhalten. Sicherheits- und Rettungsdienste sowie Landwirte profitieren bei Personensuchen oder der Rehkitzrettung von der Luftunterstützung mit Wärmebildkamera.Mehr Informationen: https://www.yuneec.com/de_DE/home.html