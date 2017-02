Modellbau-News: Spielwarenmesse 2017 – Service für Modellbauer

Umgeschaut bei: YUKI-Model

Von Andreas AbendrothDie Spielwarenmesse 2017 in Nürnberg zeigte es wieder deutlich, nicht die großen Modellbauhersteller, sondern eher die Kleinen sind im Kommen. Sie reagieren viel schneller auf Kundenwünsche, -belange und –anfragen. Halten den Modellbau-Sektor aufrecht. Eines von ihnen ist Yuki Model aus Bad Bramstedt.Der Messestand von Adam Piechowski und Lars Haselbauer ist überschaubar. „Neben unseren drei neuen Segelmodellen setzen wir vor allem, auf einen umfassenden Service für unser Fachhändler aber auch private Kunden“, so Adam Piechowski.So kann man sich beispielsweise auf der Homepage des Großhandels über einen Chat-Button auf wählen, seine Fragen stellen und so einen schnellen Live-Support bekommen.Interessant und erwähnenswert auch: Wählt man auf der Yuki-Homepage die einzelnen Flugmodelle an, erhält man auch automatisch einen rechtlichen Hinweis, dass Flugmodelle als Luftfahrzeuge gelten und eine Versicherungspflicht besteht.Doch bleiben wir zunächst bei den Messeneuheiten am Stand. Ins Auge stechen drei tolle Segelflugzeuge. Sie werden frei nach dem Motto „Ab in die Thermik“ präsentiert. So gibt es die „Iridium“ – einen Motorsegler mit einer Spannweite von 1700 mm und den „Rhodium“ mit knapp 2000 mm Spannweite. Eine Augenweite in den Farben blau, weiß, rot ist ein Motorsegler der noch namenlos ist. Das Mustermodell hat eine Spannweite von 2700 mm.Von den Höhen der Messehalle geht es zurück auf Augenhöhe im Messestand. Hier stehen zwei 3-D-Drucker.„Zum einen verkaufen wir die Drucker. Zum anderen bieten wir einen ganz besonderen Service an. Der Kunde kann sich über uns seine 3-D-Teile drucken lassen. Nach seinen Vorstellungen wird zunächst eine digitale Druck-Datei am Rechner erstellt. So kann auf alle spezifischen Wünsche eingegangen werden. Später wird mit höchster Präzession das Teil gedruckt. Der Vorteil, dass das aufwendige Herstellen von Formen entfällt und die Passgenauigkeit ist viel höher“, wird betont.Im Modellbauzubehörbereich ist Yuki Model sehr breit aufgestellt. Im Mittelpunkt der Messe: intelligente Ladetechnik, FPV-Systeme, Servos und Akkus.Informationen unter https://www.yuki-model.de