Nur eine Frage: Warum sind Tanklastzüge nicht eckig, sondern rund?

LKW-Aufbauten sind vielfältig. Zum Transport von Gasen und Flüssigkeiten haben sie allerdings eine runde Form. Aber warum? Tino Starke, Abteilungsleiter für Dampf- und Drucktechnik beim TÜV ­Thüringen, kennt die Antwort.

Tanklastzüge sind Spezialfahrzeuge, die zum Transport von Flüssigkeiten und Gasen entwickelt wurden. Lastkraftwagen mit Tankaufbauten gibt es als Einzel-Lkw, als Anhänger mit Tankaufbau oder als Sattelzug. Die Form der Tankkörper ist dabei ­nahezu identisch. Vergleichbar ist die Bauweise mit der von Kesselwagen bei Güterzügen. Teilweise befördern sie Gefahrgüter. Das können beispielsweise entzündbare, giftige oder ätzende ­Stoffe sein. Diese Tankwagen unterliegen dann speziellen Anforderungen, müssen explizit gekennzeichnet sein und dürfen einige Straßen nicht passieren.Aber warum sind solche Tanks eigentlich rund? Bereits frühzeitig ist man zu der Erkenntnis gelangt, dass eine Kugel die perfekte Form aufweist. Die Natur macht es uns vor. Man denke dabei nur an einen ­Wassertropfen oder an das Ei. Diese Perfek­tion machten sich Ingenieure zunutze. In der Drucktechnik haben sich ­zylindrische Körper mit nach außen gewölbten Böden als Bauform durchgesetzt.Da auch die Tanks von Tankwagen oftmals unter Druck stehen, hielt diese Bauart auch hier Einzug. Der Vorteil einer zylindrischen Form besteht darin, dass sich die innere Spannung nahezu gleichmäßig auf das ­Material der Wandung des Tanks verteilt. Herrscht ein innerer Überdruck, wirkt dieser gleichförmig nach allen Seiten. Das ist deshalb so, weil aufgrund des kreisförmigen Querschnitts alle Bereiche in der äußeren Hülle der Tankwandung immer die identische Entfernung zum Mittelpunkt haben. So kann eine ­optimale Stabilität gewährleistet werden.Druckbehälter bergen ein Gefahrenpotenzial, sie ­unterliegen gesetzlichen Normen und müssen deshalb regelmäßig, beispielsweise vom TÜV, geprüft werden.‘