Verbraucherzentrale berät in Rudolstadt zur richtigen Haltbarmachung von Lebensmitteln

Heidelbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren: der August gehört zu den schönsten Erntemonaten im heimischen Garten. Doch wohin mit der reichen Ernte? Wie man frisches Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten oder vom Wochenmarkt am besten lagern und haltbarmachen kann, zeigt die Verbraucherzentrale Thüringen am Mittwoch, dem 23. August 2017 in Rudolstadt. Das Infomobil der Verbraucherschützer steht von 10 bis 17 Uhr vor dem Amtsgericht. Die Experten der Verbraucherzentrale bieten persönliche Beratungsgespräche und Informationsmaterial zu den Themen regionale Lebensmittel, Haltbarmachung und Lebensmittelverschwendung.



Damit das Einfrieren und Einwecken nicht zum bösen Erwachen bei der nächsten Stromrechnung führt, können sich Besucher im Infomobil auch gleich über stromsparende Kühl- und Gefriergeräte informieren. Dipl.-Ing. Karsten Tanz, Energieberater der Verbraucherzentrale, berät im Infomobil zu den Vor- und Nachteilen der verschiedenen Gerätetypen und gibt Tipps zum energiesparenden Kühlen und Gefrieren. Auch bei allen anderen Fragen zum Thema Stromsparen im Haushalt sowie bei Strom- und Heizkostenabrechnungen hilft Karsten Tanz weiter. So informiert können Besucher ihr Wissen auch gleich am Quizrad der Verbraucherzentrale auf die Probe stellen – und ein kleines Präsent gewinnen.



Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.