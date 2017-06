Reitertag RFV Kö-Bi-Sa e.V.

Am Samstag, den 10. Juni 2017 findet von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr auf dem Reitplatz am Katzensteig in Saalfeld das traditionelle Reitturnier statt.

Reitsportfreunde können sich auf viele unterschiedliche Wettbewerbe freuen. Insgesamt stehen 11 Prüfungen auf dem Programm. Ein Teil der Prüfungen wird für die Ermittlung der Kreismeister in Dressur/Springen/Kombination/Nachwuchs gewertet. Die Dressurwettbewerbe finden am Vormittag statt. Der Longenwettbewerb und die Springprüfungen starten am Nachmittag. Für das leibliche Wohl ist ganztägig gesorgt. Außerdem gibt es einen Reiterflohmarkt und für die Kinder eine Mal -und Bastelstrasse sowie Ponyreiten.