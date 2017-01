10. Weiberfasching in Heilingen- Gemeinschaftsprojekt auch Kreisübergreifend

Uhlstädt-Kirchhasel: Vereinshaus Heilingen |

Am 24.02.2017 findet der 10. Tischi's Weiberfasching in Heilingen statt. Diese Veranstaltung ist ein Gemeinschaftsprojekt der Karnevalsvereine aus Remda, Engerda, Uhlstädt, Orlamünde, Kleineutersdorf und dem Männerchor Heilingen. Tatkräftige Unterstützung bei der Organisation und Durchführung erhalten die Karnevalisten von den Landfrauen II und dem Sportverein aus Niederkrossen und dem Verein "Zum Posthorn" Heilingen. Sie alle wollen dieses Jubiläum zu einem Höhepunkt gestalten und stecken voll in den Vorbereitungen. Die Karnevalisten werden Programmstücke aus ihren aktuellen Veranstaltungen präsentieren und es wird unter Garantie ein bunt gemischtes Programm. Damit auch das Umfeld stimmt, übernehmen die Landfrauen und der Sportverein den Einlass und die Absicherung dieser Veranstaltung. Für das leibliche Wohl sorgen die Mitglieder des Vereins "Zum Posthorn", denn sie haben reichlich Erfahrung darin. Der Gemeinschaftsgedanke zu dieser Veranstaltung entstand aber aus einem ehr traurigen Ereignis, denn das Jubiläum sollte bereits 2016 begangen werden. Leider erkrankte die Gründerin (Birgitt Tischendorf) dieses stets gutbesuchten Weiberfaschings schwer und konnte die Veranstaltung nicht mehr durchführen. Die o. g. Vereine waren über viele Jahre ihre Akteure und wollen nun im Gedenken an Birgitt Tischendorf das Jubiläum nachholen und vielleicht als Tradition fortsetzen. Es wird eine Veranstaltung mit viel Witz, Humor und Niveau, so wie es die treuen Gäste gewohnt sind. Natürlich gibt es noch Eintrittskarten zu erwerben, die der Verein "Zum Posthorn" jeden Donnerstag und jeden Sonntag ab 19.00 Uhr in der ehemaligen Gaststätte in Heilingen zum Preis von 10,00 Euro verkauft. Anfrage können auch bei allen beteiligten Vereinen gestellt werden oder einfach unter Tischis-Weiberfasching@t-online.de. Die Vereine freuen sich über jeden Gast und hoffen auf einen ausverkauften Saal. Ab 22.30 Uhr können sich auch noch die männlichen Gäste dazu gesellen und das Tanzbein schwingen oder die "Weiber" in die Bar entführen.