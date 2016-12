11.02.17 Oberweißbacher Nachtrodeln / Apres Rodel Party

Oberweißbacher Nachtrodeln am Samstag, 11.02.17 ab 16 Uhr am Fröbelturm!



Lässt Frau Holle uns im Stich, ja dann ärgern wir uns nicht, treffen uns im Feuerwehrhaus (Am Wäldchen 6 in 98744 Oberweißbach), machen dort eine Apres- Rodel- Sause draus!



Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, Rost und Feuerschale brennen!