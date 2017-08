Das war unser 295. Rudolstädter Vogelschießen

Den Abschluss des Rudolstädter Vogelschießens bildete nach alter Tradition das Schießen mit der historischen Armbrust auf den Hölzernen Vogel, das seit 1722 durchgeführt wird.

Zu den Höhepunkten für die Schützenvereine des SK SLF-RU und die zahlreichen Besucher des Rudolstädter Vogelschießens zählte das in der Woche vom 19.-26.08. 2017 von der Schützengesellschaft 1513 Rudolstadt durchgeführte Pokalschießen mit der Armbrust. Alle Tagessieger starteten am Samstag, den 26.08. um den Pokal des Bürgermeisters der Stadt Rudolstadt.Ein weiterer Höhepunkt war am Samstag der Schützenumzug durch die Stadt Rudolstadt zum Schützenzelt auf dem Festplatz des Rudolstädter Vogelschießens. Hier wurden die Sieger um den Pokal des Bürgermeisters der Stadt Rudolstadt geehrt. Den 1. Platz belegte Enrico Böhm (Milbitz) gefolgt von Dirk Büttner (Funclub RU) und Reintraud Zemitzsch (PSSV Rudolstadt 1990 e.V.)Der Losverkauf der auf 60 Stück limitierten Auflage begann um 14.00 Uhr und war in diesem Jahr in einer Rekordzeit von 25 Minuten ausverkauft, so dass der sonst übliche Nachkauf bis 15.00 Uhr nicht möglich war. Auch in diesem Jahr war es dem Veranstalter, dem PSSV Rudolstadt 1990 e.V. gelungen durch einen Sponsor das Startgeld von 10,-€ zur Freude aller Anwesenden zu erhalten.Vertreter der Böllerschützen Rudolstadt, der SG 1513 Rudolstadt e.V., des PSSV Rudolstadt 1990 e.V., des SV Dürrengleina, der SG Bad Berka, des SV Eschenbergen, der Herzberger SG, der SG Zeigerheim, des Fanclubs Rudolstadt, des Brauhauses Rudolstadt, sowie Bürger die auch von außerhalb des Landkreises angereist waren, haben am Schießen teilgenommen. Die Zahl der weiblichen Teilnehmer war in diesem Jahr auf 10 angestiegen.Zur Eröffnung wurde durch die Rudolstädter Böllerschützen erstmals richtig geböllert.15.00 Uhr eröffnete dann der Bürgermeister der Stadt Rudolstadt, Herr Jörg Reichl das Schießen mit der historischen Armbrust. Ihm folgte der Tradition entsprechend der Vogelkönig 2016 Herr Uwe Tuchscherer.Gestartet wurde in 2 Durchgängen, im 1. Durchgang in der Reihenfolge der gezogenen Losnummern von 1 – 60 und im 2. Durchgang ging es dann rückwärts von 60 – 1. Die besten 13 Schützen kamen ins Finale und schossen auf das Herz des Hölzernen Vogels.Unter den 13 Besten hatte sich als einzige Frau Ingeborg Fröhlich(SG 1513 Rudolstadt e.V.) durchgesetzt, die dann auch im spannenden Endkampf mit dem richtigen Blick, einer ruhigen Hand und viel Glück siegte.Danke an das Organisationsteam des PSSV Rudolstadt 1990 e.V., den Bauhof Rudolstadt für ihre Unterstützung und dem Moderator Herrn Hendrik Püschel.Wir freuen uns, auch 2018 wieder der Veranstalter zu sein.