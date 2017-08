Das war unser Sommerfest 2017 beim PSSV Rudolstadt 1990 e.V.

35 Starter nahmen am Pokalschießen in den Disziplinen Bogen, Luftgewehr, Lichtgewehr- und Lichtpistole teil.Die Gäste kamen aus Rudolstadt, Bad Blankenburg, Kamsdorf, Rottenbach, sowie vom SV 1883, der SG 1513 und der BSG Sparkasse Jena. Den größten Zuspruch hatte das Bogenschießen, hier hatten die teilweise ungeübten Teilnehmer eine sehr gute Anleitung durch Andreas Brauer und Bärbel Sättler vom PSSV. Auch das Lichtkino fand große Resonanz.Auch das Wetter hatte an diesem Tag ein Einsehen, so dass die Speisen vom Thüringer Rost und auch der hausgebackene Kuchen der Vereinsfrauen unter freiem Himmel allen Anwesenden gut schmeckte..Jedes teilnehmende Kind bekam dank der Unterstützung der KSK SLF-RU wieder ein Erinnerungsgeschenk.Am Ende waren sich alle einig, es war ein schöner Tag und vielleicht hat der eine oder andere Interesse am Vereinsleben bekommen. Wir würden uns freuen.Dank an alle aktiven Vereinsmitglieder und Partner für ihre Vorbereitung und Durchführung des Sommerfestes, sowie an die KSK Saalfeld /Rudolstadt die uns jährlich mit Sachpreisen für die Kinder unterstützte.B. RoschkeSportleiter