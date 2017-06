Erste Hilfe am Kind - Kostenloser Workshop der Perspektive Wiedereinstieg in Rudolstadt

Die Beratungsstelle „Perspektive Wiedereinstieg“ unterstützt beim beruflichen Wiedereinstieg nach der Eltern- oder Pflegezeit und lädt erstmalig am Dienstag, den 20. Juni 2017 zum Workshop „Erste Hilfe am Kind“ ein.

Die Referentin Christine Liebscher von der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. des Regionalverbandes Saalfeld-Südthüringen gibt Tipps und zeigt spezielle Erste-Hilfe-Maßnahmen, wenn Kinder und Säuglinge sich verletzen oder erkranken.Kinder sind aktiv und experimentieren gern. Im Workshop werden daher die häufigsten Gefahren- und Notfallsituationen vorgestellt, in die Säuglinge, Kleinkinder, Kinder und Jugendliche geraten können, und die entsprechenden Maßnahmen geschult. Dazu gibt es wichtige Tipps zur Sicherheit in den eigenen vier Wänden.Weitere Themen sind:• Unfallprävention• Thematik Schock• Maßnahmen bei verschiedenen Wunden & Verletzungen• stabile Seitenlage bei Bewusstlosigkeit• Herz-Lungen-WiederbelebungUnserfindet von 9.00 - 12.00 Uhr im Seminarraum des AWO Jugend- und Familienhauses in Rudolstadt, Friedrich-Fröbel-Straße 7, 07407 Rudolstadt statt. Aufgrund einer begrenzten Teilnehmerzahl wird um eineunter der Telefonnummer 03641/ 806 856 oder per Mail unter wiedereinstieg@ueag-jena.de gebeten.