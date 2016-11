Grottenadvent an der Morassina

Unter dem Motto „Adventszeit- die Zeit der Besinnung und Vorfreude auf das Weihnachtsfest“ laden der Förderkreis Morassina und die Gemeinde Schmiedefeld erneut in und um das Schaubergwerk Morassina ein.Wie immer aus diesem Anlass haben wir für jung und alt ein niveauvolles Programm zusammengestellt.Den Auftakt um 14:00 Uhr gestaltet unser Wichtel Zwerg Sonnenschein. Lasst Euch überraschen was er für Euch vorbereitet hat.16:00 Uhr beginnt das Programm in der Stahlblauen Grotte. Dort erwarten Sie weihnachtliche Klänge mit Klaus Huhn und seiner Zither.Im gesamten Gelände lodern die Schwedenfeuer, es wird nach Waffeln, Glühwein und Bratwürsten duften, aber auch weihnachtliches Flair verbreiten u.a.mit handgemachten modernen Schals, Loops, Mützen etc. und ebenfalls wird mit einem kleinenvertreten sein. In ihren zauberhaft designten Dingen vereint sie NATUR.HERZ.KREATIVITÄT. Sie wird uns u.a. ihre Holzdrucke und bald erscheinendemitbringen. Seid gespannt und freut euch drauf!Natürlich mit den alten Regularien (Schweinstreiber, Tee und dieses Jahr auch hausgemachten Schinken) der Morassina.Von den Parkplätzen in Schmiedefeld wird Shuttle Verkehr zur Morassina angeboten.Nun ja, haben wir Ihre Neugier geweckt, dann besuchen Sie ins Schwefelloch!Wir freuen uns auf Sie!!!MorassinaSchwefelloch 198739 SchmiedefeldTel. 036701/61577