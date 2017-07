Kinderkleiderbasar in Issigau

Issigau: Mehrzweckhalle |

Zum siebzehnten Mal findet am 02.09.17 von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr der Herbst-Winter-Basar der AsF Issigau in der Mehrzweckhalle neben der Kindertagesstätte statt. Angeboten wird alles rund ums Kind z. B. Herbst-Winter-Kleidung in den Größen 62-158, Kinderwagen, Spielzeug, Bücher, Schuhe usw. Die Auswahl ist riesig, da bis zu 9.000 Teile angenommen werden!

Der Erlös des Basars, 10 % vom erzielten Verkaufspreis, kommt der

Kindertagesstätte „Christophorus“ zugute.

Verkaufslisten stehen keine mehr zur Verfügung!

Wer im Frühjahr am Basar teilnehmen möchte kann am 02.09.2017 einen Zettel in die aufgestellte Losbox werfen. Denn sobald eine Liste frei wird, wird diese neu verlost.

Wer den Damen der AsF helfen möchte ist herzlich willkommen, es werden dringend Helfer benötigt. Bitte bei Barbara Zeeh 09293 / 8353 melden, Sie steht auch für alle Fragen rund um den Basar zur Verfügung.