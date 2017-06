Kinderkonzert mal ganz anders

“Maiks Kinderlieder”Sind Esel dumm oder ist das wieder nur ein Vorurteil?Können Schafe singen und Hände reden? Dürfen Freunde sichauch mal streiten und ist ein Friseurbesuch gefährlich?Was findet man alles unter Maiks Bett und wann wird endlichder Aufräumer erfunden? All das und noch viel mehrerfährt man in Maiks Kinderliedern.Für Kinder von 3 bis 9 Jahren gibt es jede Menge Musikzum Mitmachen, Mitsingen, Hüpfen, Reimen,Klatschen, Zählen, Tanzen, Träumen, Erfinden…Bringt Eure Zipfelmützen mit, zieht Euch warm an und geniest den Ferientag in der Morassina . Unser Wichtel Sonnenschein ist sicher auch dabei..