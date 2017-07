Open Air Konzert auf der Sonnenterrasse der Morassina

Open Air Konzert mit Mac Frayman, am Samstag, 26.08.2017, 19°° Uhr (Sonnenterasse) am Schaubergwerk Morassina in Schmiedefeld.Schon zum 6. Male gastiert der Songrider am Schaubergwerk Morassina in Schmiedefeld.Das Gitarrenspiel des Künstlers repräsentiert den einzigartigen „MacStile“, der durch die außergewöhnliche und ausgefeilte Spieltechnik einzigartig geprägt ist.Mac’s Konzerte sind immer individuell, werden auf jedes Publikum spontan vor Ort abgestimmt. „Ich mag die laut feiernden Mitsinger genauso wie ich die gespannt lauschenden Zuhörer mag“ und er hat auch für jede Vorliebe etwas dabei…Wir hoffen auf einen lauschigen Sommerabend. Sollte der Wettergott nicht mit Spielen findet das Konzert im Innenbereich statt.Für leckere Spezialitäten aus der Morassinaküche ist gesorgt.Tel. 036701/61577