Tag des offenen Heilstollen

Tag des offenen Heilstollens am 15.Oktober2016, 10°°- 16°° Uhr in den Heilgrotten Morassina mit Gesundheitszentrum von SchmiedefeldHeilstollen sind natürliche oder durch Bergbau geschaffene Hohlräume. Nahezu allergen, staub u.- keimfreie, vom Außenklima unabhängige Verhältnisse sowie eine Vielzahl gesundheitsfördernder Aerosole bewirken Linderung und Heilung.1996 wurde der „Sankt Barbara“ Heilstollen in Schmiedefeld (Lkr. Saalfeld/Rudolst.) in Betrieb genommen. Strenge Qualitätsvorgaben sorgen für stabile Parameter. Wegen seiner hervorragenden Eigenschaften erfolgte 2011 die Prädikatisierung mit dem Drei-Sterne-Diplom durch den Deutschen Heilstollenverband. Für Übertage bescheinigen Klima- und Luftqualitätsgutachten der Umgebung Kurortcharakter auf höchstem Niveau.Seit Jahren erweitert und ergänzt das „Morassina“- Gesundheitsteam seine Angebote mit dem Ziel allen Betroffenen, die an Atemwegserkrankungen und speziellen Hautkrankheiten leiden, oder etwas für Körper, Geist und Seele investieren wollen, bestmöglichen Service zu bieten. Somit ist ein Stand erreicht der Gesundheitsförderung und Prävention als Ausdruck für Wohlbefinden und gute geistige und körperliche Konstellation beinhaltet.Am Tag des offenen Heilstollens sind alle Einrichtungen geöffnet. Die Leistungsträger, wie Trainer, Masseure und das Morassinateam machen Sie mit den Angeboten bekannt.Stündlich gibt es Führungen in den Heilstollen und den Therapiebereich.Für Speisen und Getränke wird gesorgt.Wir freuen uns auf viele Interessierte.Heilgrotten Morassina mit Gesundheitszentrum und SchaubergwerkSchwefelloch 198739 SchmiedefeldTel. 036701/61577