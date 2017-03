Tag des offenen Heilstollen in Schmiedefeld

Tag des offenen „Sankt Barbara“ Heilstollen in Schmiedefeld LK Saalfeld/Rudolstadt



Der nächste Frühling kommt bestimmt!

Haben Sie Asthma, Allergien oder stehen Sie ständig unter Stress?

Wir beraten Sie gerne.



Informieren Sie sich über alternative Heilmethoden hier in den Heilgrotten Morassina.



Stündlich gibt es Führungen in den "Sankt Barbara" Heilstollen und den Therapiebereich.



Für Speisen und Getränke wird gesorgt.

Wir freuen uns auf viele Interessierte.



Heilgrotten Morassina

Schwefelloch 1

98739 Schmiedefeld





Tel. 036701/61577

www.morassina.de