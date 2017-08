Buntes Markttreiben

Am 26. und 27. August 2017 wird das 25. Mittelalterstadtfest in Bad Langensalza gefeiert.



Gute Vorbereitung: Modernes wird versteckt

Über 160 Handwerker- und Verkaufsstände erwarten die Besucher zum 25. Mittelalterstadtfest in Bad Langensalza. Die gesamte Innenstadt wird ein einziger großer Mittelaltermarkt sein. „Was wir erreicht haben, wird eigentlich erst richtig deutlich, wenn man sich anschaut, wie die Zahlen am Anfang aussahen“, sagt Martina Schnell von der Stadtverwaltung Bad Langensalza, die das Mittelalterstadtfest vor nunmehr 25 Jahren initiierte und es seitdem mit Unterbrechungen organisiert. „Am Anfang hatten wir nur 30 bis 35 Stände. Heute ist es fast das Fünffache.“Töpfer und Weber sind genauso dabei wie Specksteinschnitzer, Seiler, Filzer und Lederer. Mineraliensammler werden auf diesem Markt ebenso fündig, wie Besucher, die hochwertiges, handgeschöpftes Papier suchen. Und Sattler, Schmied und Scherenschleifer sind zupackende Berufe, denen man gern bei der Arbeit zuschaut.Die Kinder können sich unter anderem bei der Pinselhexe, beim Armbrustschießen und beim Schwertkampf austoben. Süßes gibt es dann vom Imker und noch so manch anderen Stand mit Köstlichkeiten.„Die meisten der Händler kennt man schon über Jahre. Da freue ich mich richtig auf ein Wiedersehen“, sagt Martina Schnell. Und die Marktteilnehmer kommen aus ganz Deutschland, ja sogar aus Ungarn, Tschechien und Polen zum Mittelalterstadtfest nach Bad Langensalza gereist.Woran die Gäste kaum denken, damit beschäftigt sich Martina Schnell schon seit Wochen: der genaue Standplan zum Mittelalterfest. Schließlich ist Bad Langensalza trotz der zweitägigen Zeitreise ins Mittelalter, eine moderne Stadt: Eingänge, Geschäfte und Haustüren müssen weiter frei zugänglich sein. Und das Wichtigste: die Brandprävention. Die Feuerwehrdurchfahrt muss gesichert sein. Jeder Stand ist mit einem Feuerlöscher ausgestattet und auf einer feuerfesten Unterlage errichtet.Andererseits lohnt sich der geschärfte Blick auf Details: „Leuchtreklamen, moderne Werbeplakate und sogar manche Fassade wird versteckt“, erklärt Martina Schnell. „So kommt abends eine ganz besonders reizvolle Stimmung im Fackelschein auf.“ Viele gute Gründe also, zum Mittelalterstadtfest nach Bad Langensalza zu kommen.Daniel Dreckmann