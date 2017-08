Das "Hexenverhör"

Am Samstag, 26. August, und Sonntag, 27. August 2017, wird in Bad Langensalza das 25. Mittelalterstadtfest gefeiert - ein Interview mit der Hexe Chibraxa, die dort auftritt.

Ich bin auf jeden Fall keine böse Hexe, wie sie leider allzu oft in Märchen vorkommt. Das einzige, was meine Hexerei bewirken soll, ist den Kindern ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern.Ich biete ja ein Mitmachprogramm auf dem Töpfermarkt, bestehend aus Mittmachmärchen, Hexenklamauk und Zauberei. Und wenn mein Publikum dabei lächelt und lacht – dann ist das einfach großartig.Mein Markenzeichen sind türkise Lippen – das ist auch schon fast alles, was ich an Schminke auftrage. Ich verzichte bewusst auf eine krumme Nase und alles, was die Mär von der bösen Hexe befördert. Mein Ziel ist es seit nun fast 20 Jahren, ein Hexenbild zu schaffen, das der Realität näher kommt als die Schauermärchen. Und ich sage immer: Hexen waren meistens gute Frauen mit bösen Nachbarn.… von dem ich glücklicherweise räumlich getrennt auftrete. Nicht, das ich etwas zu befürchten hätte. Ich bin ja eine freundliche Hexe. Aber man kann ja nie wissen...Ach, da sind schon lustige Beispiele dabei, angefangen von meinem Alter über „Wo steht denn dein Hexenhaus?“, bis hin zur Frage, wo denn mein Besen steht, auf dem ich hier hin gekommen bin. Was mich aber am meisten freut: Immer öfter kommen Kinder, die selbst als Hexen verkleidet sind. Das ist zauberhaft.Interview: Daniel Dreckmann