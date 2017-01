Die Grabstätte auf dem Weißen Berg

Eine Grabstätte, von Bäumen eingerahmt, lückenhaft umfriedet, ist zu erblicken. Die Tumba erinnert an den Freiherrn Graf Georg von Werthern-Beichlingen. Seinem testamentarischen Wunsch entsprechend erfolgte die Beisetzung nicht, wie üblich, auf dem Dorffriedhof in Beichlingen. Außergewöhnlich war das schon, ein Begräbnis an solch einem Platz. Mitten in der Landschaft, die er als Naturfreund und passionierter Jäger so sehr liebte, wollte er begraben sein. Aber ein außer-gewöhnlicher Mensch war eben jener Graf.Wie seine Vorfahren und Verwandten stellte er sich der Obrigkeit zu Diensten. Der 1816 Geborene wirkte als Diplomat des Preußischen Staates. Das führte ihn in viele Städte Europas insbesondere nach München. Nach Beichlingen kehrte er 1888 zurück.Den kahlen Hügel, den sog. “Weißen Berg”, ließ Georg von Werthern, mit Gehölzen bepflanzen. Vorsorglich veranlasste er auch, dass vier wilde Birnbäume gesetzt wurden und zwar in die Nähe des Platzes, den er zu seiner Grabstätte ausersehen hatte. Fast rührend erscheint uns die Erklärung, “... dass dereinst, wenn die Birnen von den Bäumen fallen, die Dachse nachts kommen und die süßen Früchte schmatzend verzehren”.Es spricht für die Bedeutung der Grafschaft Beichlingen, wenn kein Geringerer als der Schweizer Architekt Hans Bernuolli den Auftrag für die Errichtung der Grabstätte erhielt. Diese entstand 1908/09 in Form einer Tumba, mit Einfriedung und Bepflanzung.Für die Erhaltung und Pflege sorgt heute der Förderverein Schloss Beichlingen. Nachdem 1995, aus Anlass des 100. Todestages von Graf Georg von Werthern, gründlich aufgeräumt worden ist, gilt es, das Ansehen zu wahren. Leider waren mehrfach Reparaturen nötig, weil „Grabräuber“ versuchten, die Tumba zu öffnen. Die neugepflanzten wilden Birnen wuchsen nicht. Eine Ersatzpflanzung erfolgte inzwischen mit Eichen. Die beiden Metalltore der Umfriedung werden im Schloss aufbewahrt. Dort erhält der Wanderer auch umfangreiche Informationen.Übrigens, geht man noch ein paar Schritte, blickt man in eine abwechslungsreiche Landschaft. Man kann den Segelsberg oder die Roten Berge aufsuchen und Interessantes entdecken.