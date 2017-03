Die Reformation im Amt Sömmerda - Vortragsveranstaltung im Sparkassen-Treff 1a in Sömmerda am 29. März 2017

Die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen fördert in einem mehrjährigen Programm das Projekt "Thüringen im Jahrhundert der Reformation". Neben fünf Promotionsstipendien und wissenschaftlichen Forschungen umfasst es lokalhistorische Arbeiten zur Reformation, die in Vortrags-Veranstaltungen mit Unterstützung der örtlichen Sparkasse der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt werden.

vom Hauptstaatsarchiv Weimar hat die Reformationsgeschichte seines Heimatortes Sömmerda näher erforscht. Er wird in seinem Vortrag die Einführung und den Verlauf der Reformation im Amt Sömmerda in vielseitigen Perspektiven näher veranschaulichen. Gerade die besonderen Hintergründe machen die Sömmerdaer Reformationsgeschichte hoch spannend. Sie waren im 16. Jahrhundert im gesamten Thüringer Raum einzigartig,Nach Luthers Thesenanschlag 1517 war auch die zum erfurtischen Amt Sömmerda (mit den Dörfern Rohrborn und Schallenburg) gehörende gleichnamige Stadt zeitweise ein Ort innerstädtischer Auseinandersetzungen, bei denen sich die Anhänger der alten katholischen und neuen protestantischen Lehre gegenüberstanden. Dass es anders als in Kursachsen jedoch erst Anfang der 1540er Jahre zur umfassenden Durchsetzung der Reformation in Sömmerda kam, resultierte insbesondere aus der Territorialsituation und den damit verbundenen unterschiedlichen Patronatsrechten in den Kirchen. Maßgebend war dabei das beim Abt des Stiftes Fulda liegende Patronatsrecht über die Sömmerdaer Hauptkirche St. Bonifatius. Stellvertretend für den Abt agierte in Sömmerda bis Anfang der 1540er ein fuldischer Pfarrverweser, der auch Ansprüche auf die Kirche von Schallenburg erhob. Die Komplexität der territorialen und kirchenrechtlichen Situation im Amt Sömmerda wurde zudem ab den 1520er Jahren durch das Aufkommen neuer religiöser Vorstellungen verstärkt. So kam es neben den verschiedenen protestantischen Strömungen im Jahr 1527 in Sömmerda und Rohrborn auch zu täuferischen Aktivitäten, die nun den Erfurter Rat zum energischen Einschreiten veranlasste.