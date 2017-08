An diesem Samstag, 26. August, und am Sonntag, 27. August 2017, wird in Bad Langensalza das 25. Mittelalterstadtfest gefeiert.



Ab 14 Uhr ist am Samstag, 26. August 2017, der Einzug der Gaukler, Straßenmusikanten, Ritter, Stelzenläufer und aller Akteure durch die Innenstadt zum Rathaus zu erleben. Von dort geht es nach einer sehr kurzweiligen Begrüßung gemeinsam mit dem Bürgermeister und Herold Radolf zu Duringen zum Töpfermarkt. Hier wird das 25. Mittelalterstadtfest auch offiziell eröffnet.



Das Stadtmuseum im Augustinerkloster ist dagegen am Samstag, 26. August, von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag, 27. August, von 10 bis 18 Uhr ein „Ort der Stille“.



Außerdem kann man hier die Ausstellung „25 Jahre Mittelalterstadtfest“ anschauen und bestaunen. Das Eintrittsbändchen für das Fest berechtigt zum kostenlosen Besuch der Ausstellung und des Ortes der Stille.

br