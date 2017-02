Der Förderverein Schloss Beichlingen möchte auch weiterhin interessierten Schlossbesuchern die historisch interessanten Räume präsentieren. Damit das möglich ist, haben diese von Zeit zu Zeit Pflege nötig.

Deshalb findet am 11. März 2017 der diesjährige Frühjahrsputz statt.

Mitglieder des Fördervereins und interessierte Bürger sind als Mitwirkende herzlich eingeladen.

Wir müssen auf die Tradition der freiwilligen nicht bezahlten Arbeitseinsätze, für Eingeweihte als Subbotniks“ bekannt, verweisen. Fensterputzen und Fußböden Reinigung im Hohen Haus sowie in der Schlosskirche stehen auf dem Programm. So die Kraft ausreicht, sind Anstrichmaßnahmen geplant.

Begonnen wird 9.00 Uhr, späteres Hinzukommen ist möglich.

Förderverein organisiert Arbeitseinsatz