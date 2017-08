Frauen der Reformation zum 3. Mal mit Ute Helbing im Erprobungsraum zu erleben

Zum dritten Mal schon stellt Gästeführerin Ute Helbing am 21. September 2017 um 19:15 Uhr im Erprobungsraum Region Langensalza (Mühlhäuser Str. 3, Bad Langensalza) starke Frauen der Reformation vor.

Nach der großen Resonanz bei den vorausgegangenen Teilen präsentiert Ute Helbing nun weitere Biographien von Frauen, die für die Reformationzeit prägend waren. Außerdem wird im Anschluss erneut ein Film zum Thema gezeigt. Eintritt wird nicht erhoben.

Abgesehen von wenigen prominenten Vertreterinnen wie Katharina von Bora ist über die Frauen der Reformationszeit auch in Mitteldeutschland nur wenig bekannt. Oft waren es „entlaufene“ Nonnen, Bürgerfrauen oder Fürstinnen, die den Mut hatten, sich der neuen Lehre anzuschließen oder Ehefrau eines ehemaligen Mönchs und Predigers zu werden. Ihr Jawort zur neuen Lehre oder zur Ehe war ein Bekenntnis zur reformatorischen Gesinnung. Viele Ehefrauen der ersten Generation hatten dabei kein leichtes Schicksal. Ihre Biografien, manchmal sogar bloß ihre Namen sind oft nur zufällig überliefert. Gerade darum bietet das Jahr des 500. Reformationsjubiläums auch Anlass dazu, die oft unbekannten „Reformatorinnen“ und ihre herausfordernden Lebenswege in Erinnerung zu rufen.

Ute Helbing, die die Besucher am 21. September wieder in die spannende Zeit vor 500 Jahren entführen wird, ist zertifizierte Gästeführerin in Bad Langensalza und Mühlhausen. Seit 2011 ist sie zudem qualifizierte Lutherfinderin.