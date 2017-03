Auch wenn wieder ein milder Winter keine eigentliche Last war, sehen wir doch dem erneuten Wachsen, Streben, Grünen und Blühen erwartungsvoll entgegen. In Vorfreude auf die erwachende Natur läßt, wem Gesang gegeben, seine Singstimme erschallen.

Im Rittersaal von Schloss Beichlingen bietet der Volkschor „Harmonie“ Schwerstedt, unter Leitung von Peter Schöler, am 26. März 2017, 15.30 Uhr sein Frühlingskonzert.

Die Besucher dürfen eine stimmungsvolle Darbietung erwarten.

Reservierungen und Eintrittskarten, zum Preis von 7,00 €, sind Dienstag bis Freitag, 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Büro des Fördervereins Schloss Beichlingen e.V. oder telefonisch unter 03635 403642 bzw. per Email foerderverein@schloss-beichlingen.de möglich bzw. erhältlich