Historische Stadtführung durch Bad Langensalza

Am Samstag, 26. August, und Sonntag, 27. August 2017, wird in Bad Langensalza das 25. Mittelalterstadtfest gefeiert. Dazu werden auch interessante historische Führungen angeboten.

Auf eine „Mittelalterliche Führung durch die Stadt auf den Spuren der Reformation in Salzaha“ wird am Samstag, 26. August, um 16.15 Uhr und am Sonntag, 27. August, um 14 Uhr eingeladen. Treffpunkt ist der Schulplatz. Zusammengestellt hat den kurzweiligen Rundgang die Stadtführerin Renate Masch. Sie ist ausgebildete „Lutherfinderin“, das heißt, sie hat einen entsprechenden, fundierten Lehrgang bei der Evangelischen Erwachsenenbildung absolviert. Und das Thema liegt ihr sehr am Herzen, das merkt man, wenn sie beginnt zu erzählen.„Luther war ja eigentlich nur einen einzigen Tag in Bad Langensalza oder Salzaha, wie unsere Stadt damals hieß. Und Herzog Georg der Bärtige war ein Anhänger der katholischen Kirche. Der aufmüpfige Luther war ihm zuwider“, schildert Renate Masch die Ausgangssituation. Erst mit Herzog Heinrich dem Frommen wurde die Stadt evangelisch. Und Spuren dieser wechselvollen Geschichte sind überall zu finden.Aber der Rundgang soll auch ein Denkanstoß sein, so verteilt die Stadtführerin an die Teilnehmer, die dies wünschen, Zettel mit Fragen wie zum Beispiel: Wie hältst du es mit dem Glauben? Oder: Bedeuten dir die 10 Gebote heute noch was – oder findest du sie antiquiert?Der Rundgang führt vom Treffpunkt auf dem Schulplatz unter anderem über den Schlosshof zur Bergkirche. Diese war die einstige Ablasskirche und wurde mit der Einführung der Reformation 1539/1540 geschlossen. Erst nach 18 Jahren wurde sie umgebaut wieder eröffnet. Das alte Augustinerkloster, welches während des Bauernkrieges 1525 stark verwüstet wurde, wird auf diesem Rundgang ebenfalls besucht. Nach dem Weggang der Mönche (1539) wurde das Klostergebäude die städtische Lateinschule, und blieb es über Jahrhunderte.Die Stadtführung endet dann wieder an der Marktkirche. Hier werden die Teilnehmer auf Pfarrer Johannes Beck – alias Martin Luther - treffen. Zwischen der Stadtführerin und Luther entspannt sich ein interessantes Zwiegespräch, denn sie will natürlich wissen: „Wie kommt es, dass ihr hier seid?“Am Ende werden die Besucher zu einem Gesangskonzert in die Kirche eingeladen. Bestimmt nicht nur für Gläubige ein interessanter Ausflug in die Geschichte - und zur eigenen Überzeugung heute…Text: Daniel Dreckmann