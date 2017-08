hör-mal im Denkmal 2017: Fest-Konzert in der Coudray-Kirche Rastenberg am 9. September 2017

Auch in diesem Jahr werden am Wochenende des Tags des offenen Denkmals am 10. September Kleinkunstveranstaltungen und Konzerte in ausgewählten Baudenkmälern durch die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Sparkassen und Sparkassenstiftungen präsentiert. Zum 25. Mal werden denkmalgeschützte Gebäude im Rahmen der Veranstaltungsreihe „hör-mal im Denkmal“ für das Publikum geöffnet und mit Leben gefüllt.



Es wird auch wieder eine Veranstaltung im Landkreis Sömmerda geben. Die Sparkassenstiftung Sömmerda, die Kirchgemeinde und der Orgelförderverein laden zu einem Fest-Konzert „Grenzenlos“ in die Coudray-Kirche Rastenberg am Samstag, dem 9. September 2017, um 20.00 Uhr, ein. Es wird ein besonderer Abend in einem besonderen Denkmal zu einem ganz besonderen Anlass.



Zuhörer- und Zuhörerinnen jeden Alters sind - trotz ihres unterschiedlichen Musikgeschmacks oder gerade deswegen - herzlichst eingeladen. Erstmals wurde extra für diesen Abend ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt mit Melodien und Liedern, die man kennt oder glaubte nicht zu kennen. Ein Ensemble aus renommierten Profimusikerinnen und -musikern wird damit die Kirche zum Klingen bringen. Schlager, Pop, Jazz, Oper, geistliche Musik, Klezmer, Blues, deutsches Liedgut, ein Kirchenlied, nichts ist per se ausgeschlossen, auch nicht musikalische Reisen in andere Länder. Ohne störende Toleranzgrenzen wird der Sohn oder die Tochter vielleicht den ein oder anderen musikalischen Favoriten der Eltern kennenlernen. Die Eltern wiederum werden hoffentlich ebenso inspiriert künftig mit ihren Kindern zuhause Ed Sheeran oder Yvonne Catterfeld oder gar sogar Rammstein hören.



Karten sind im Vorverkauf zu einem Sonderpreis von 10 Euro ab sofort erhältlich im Pfarramt Rastenberg, Lossaer Str. 8, 99636 Rastenberg (Öffnungszeiten: Dienstag, 9:00 Uhr-12.00 Uhr, Donnerstag 15:00-18:00 Uhr), im Beratungscenter Buttstädt der Sparkasse Mittelthüringen sowie im Internet unter www.orgelfoerderverein-rastenberg.de.