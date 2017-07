Indien - der tropische Süden (Dia-Vortrag von Bodo Steguweit)

Sömmerda : Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda |

Am Mittwoch, dem 11. Oktober 2017 um 19.30 Uhr, wird im Dreyse-Haus Sömmerda, die neue Diashow des Rastenberger Weltenbummlers Bodo Steguweit über eine faszinierende Reise in den Süden Indiens gezeigt. In seinem live präsentierten Dia-Vortrag geht Herr Steguweit auf seine abenteuerlichen Reiseerlebnisse ein. Die Begegnungen mit den Menschen in Indien sind immer besondere, manchmal verstörende, oft aber faszinierende Momente.



Ein einfühlsamer und packender Reisebericht über ein quirliges und rätselhaftes Land mit einer uralten religiösen Tradition.



Der Eintritt ist frei! Auf Grund hoher Nachfrage bitte rechtzeitig Plätze reservieren unter 03634-623092!