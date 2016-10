Klavierkonzert auf Schloss Beichlingen

Einen genussreichen sonntäglichen Ohrenschmaus verspricht die Pianistin Idil Ugur. Unter ihren Händen erklingt am 30. Oktober 2016, 17.00 Uhr, der Flügel im Rittersaal von Schloss Beichlingen. Musikfreunde schätzen ihr umfangreiches Repertoire und großes virtuoses Können.

Sie stammt aus Istanbul, hat aber in Weimar eine zweite Heimat gefunden. An der Hochschule für Musik „Franz Liszt" absolvierte sie ihr Klavierstudium. Heute arbeitet sie als freischaffende Künstlerin und Klavierpädagogin. Im Schloss Beichlingen stellte sie bereits mehrmals in Konzerten als Solistin ihre Musikalität unter Beweis.

Die Künstlerin und der Förderverein laden herzlich zu dieser Veranstaltung ein, die im Rahmen der Kulturwochen des Landkreises Sömmerda von der Sparkassenstiftung Sömmerda unterstützt wird. Ein anspruchsvolles Programm dürfen die Besucher auch in diesem Jahr erwarten.

Reservierungen sind Dienstag bis Freitag, 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Büro des Fördervereins Schloss Beichlingen e.V. oder telefonisch unter 03635 403642 bzw. per Email foerderverein@schloss-beichlingen.de möglich. Der Eintritt ist frei, beim Austritt ist eine Spende willkommen