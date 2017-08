Konzert im Fackelschein 2017

Der Förderverein „Alter Buttstädter Friedhof“ lädt für Freitag, den 1. September 2017 um 20.00 Uhr im Rahmen der diesjährigen Kreiskulturwochen zum Konzert im Fackelschein auf den Camposanto ein.

Unter dem Motto „Klassik mit Witz, Humor mit Biss“ präsentieren die Classic-Dixie-Brothers zur alljährlich stattfindenden „Musik im Fackelschein“ auf dem Camposanto in Buttstädt Klassik-Evergreens im Dixieland-Sound.Sechs namhafte Solisten der großen Orchester Thüringens spielen die bekannte Hits der Klassik in einmaligen Arrangements im gefälligen Sound. Die Musiker bringen dem Publikum bekannte Melodien, Ohrwürmer der Klassik sowie Filmmelodien aber auch Standards des Dixieland und Swing auf ganz neue Art und Weise zu Gehör. Das Repertoire spricht ein breites Publikum an.Zusammen mit dem Moderator und Comedian Dieter D., bekannt aus Funk und Fernsehen, bieten sie ein kurzweiliges Programm, welches keine musikalischen Wünsche von Alt und Jung offen lässt.Der Eintritt ist wie immer frei. Um eine Spende, die dem Erhalt des alten Friedhofs dient wird gebeten. Bitte beachten Sie, dass die Sitzgelegenheiten auf dem Camposanto begrenzt sind.Bei Regen findet die Veranstaltung in der Buttstädter Michaeliskirche statt.