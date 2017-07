Konzertabend KlangKultur II.

Sömmerda : Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda |

Der Förderverein der Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda e. V. lädt ein zum akustischen Konzertabend mit handgemachter Live-Musik: Eine Bühne. Drei Acts.



Im Innenhof des Dreyse-Hauses geben sich zur „KlangKultur II.“ die Bands Little Talks und Fräulein Honig sowie Sängerin Pauline Spengler die musikalische Klinke in die Hand. Die Bands spielen bekannte Songs aus den Genres Pop und Rock sowie auch eigene Musikstücke. Im Mittelpunkt des Abends steht die handgemachte Live-Musik!



Für Getränke und Knabber-Snacks ist gesorgt!



Karten zu je 5€ sind bereits in der Bibliothek im Dreyse-Haus erhältlich. Reservierungen sind möglich.



Einlass: 18:30 Uhr, Beginn: 19:00 Uhr