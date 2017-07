Ossi-Lesung mit original Pfefferminzlikör

Sömmerda : Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda |

Der Förderverein der Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda e. V. lädt ein zur „Ossi-Lesung“, wo Slam-Poetry auf den Arbeiterstaat trifft.



Die Literatur-Aktivisten Dominik Bartels, André Bohnwagner und Jörg Schwedler lesen satirische Geschichten über das Leben im ehemaligen Arbeiter- und Bauernstaat. Mit einer gehörigen Portion Selbstironie verwandeln sie dabei jeden Veranstaltungsort in den VEB Literaturbetrieb, das Kombinat für Wortkunst oder in die LPG Satire. Sie alle kommen aus dem Osten. Und da sich die drei letzten Datschabewohner aus der Diaspora zwischen Prora und Karl-Marx-Stadt im Westen wiedertrafen, haben sie sogleich an der volkseigenen Universalwerkbank ein literarisches Programm zusammengeschraubt, das unterhaltsamer nicht sein könnte.



Was die drei erfahrenen Lesebühnenautoren präsentieren, ist jedoch keine Ostalgie-Show, sondern mehr ein augenzwinkernder Rückblick auf die Kindheit als Pionier, das Älterwerden im wilden Westen und die Absurditäten im Alltag zwischen Plattenbau und Pioniernachmittagen. Dazu wird stilecht Pfeffi serviert und über die DDR philosophiert. Nach erfolgreichen Lesungen in Hamburg, Stendal, Helmstedt, Lüneburg, Aschersleben, Hannover, Braunschweig, Gütersloh & Bansin auf Usedom, nutzt “Die ultimative Ossilesung” nun weiterhin die Reisefreiheit.



Karten zur Veranstaltung erhalten Sie im Vorverkauf in der Bibliothek im Dreyse-Haus!