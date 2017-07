Sömmerda : Stadtpark |

Hallo ihr kleinen und großen Märchenfreunde,



wir laden euch auf eine spannende und abwechslungsreiche Reise durch den Sömmerdaer Märchengarten ein.

Im Schatten der großen Bäume erwarten euch Till Eulenspiegel, Clown Petrino, die Geschichte von den drei kleinen Schweinchen und ihr erfahrt wie der Elefant zu seinem Rüssel kam.



Karussells drehen ihre Runden, Springburgen laden zum Toben ein, es kann gebastelt und gemalt werden. An der Goldwaschanlage könnt ihr auf Schatzsuche gehen und mit den Crazy Cars viele märchenhafte Überraschungen entdecken. Macht Halt am Märchenzelt und hört was der Märchenerzähler zu berichten hat.



In der Märchentaverne erwartet euch der Wirt mit vielen Leckereien. Schön wäre es, wenn ihr geschminkt als Hexe, Zauberer, Froschkönig oder buntes Fabelwesen in die Märchenwelt eintaucht.



Wir freuen uns auf euern Besuch!

Der Eintritt in den Märchengarten ist FREI!



Programm:



13:00 Uhr

Eröffnung mit viel Musik und Spielspaß an den Stationen



14:00 Uhr

Die große Musik-Zaubershow - Clown Petrino zaubert, singt mit den Kinder

lustige Lieder und gründet eine märchenhafte Kindershowband



15:00 Uhr

3K Theater Mühlhausen

„Die Geschichte von den drei kleinen Schweinchen und dem bösen Wolf“



16:00 Uhr

Theater Fingerhut

„Wie der Elefant zu seinem Rüssel kam“



von 13:00 bis 18:00 Uhr auf den Aktionsflächen:

- Märchendisko

- Schabernack mit Till Eulenspiegel – dem bekanntesten Schelm der Welt

- Bastelstraßen und Kinderschminken

- Ballonfiguren

- Goldwaschanlage

- Märchenzelt

- Hüpfburgen

- Karussell

- Crazy Cars

- Märchentaverne



und vieles andere mehr.