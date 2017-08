Theater made in Bad Langensalza

Am Samstag, 26. August, und am Sonntag, 27. August 2017, wird in Bad Langensalza das 25. Mittelalterstadtfest gefeiert - ein Gespräch mit Matthias H. Herzer, der ein Theaterstück für das Fest geschrieben hat, an dem über 50 Bad Langensalzaer mitwirken.

Aufgeführt wird eine durchweg unernste Geschichte, die im Jahr 1217 angesiedelt ist und von den Finanznöten der Stadt Salza erzählt. Dies bietet natürlich einen idealen Rahmen um einen Bogen ins heute zu schlagen und Begebenheiten der jüngeren städtischen Geschichte ins Stück einzuflechten.Die Handlung lässt sich wie folgt zusammenfassen: Salza hat seit fünf Jahren das Stadtrecht. Das städtische Leben könnte so einfach sein, schließlich hatte der Stadtgründer, Kaiser Otto IV., den Salzaern ein wenig Startkapital aus der kaiserlichen Schatzkammer zugesagt. Leider wurde dieser kurz nach der Stadtgründung politisch kaltgestellt. Der neue Kaiser hingegen will nichts von den Altlasten seines Vorgängers wissen. Im Gegenteil, er entsendet sogar seinen Steuereintreiber, welcher eine deftige Rechnung präsentiert. Um nicht nach so kurzer Zeit, aufgrund von Steuerschulden, das Stadtrecht zu verlieren, müssen die Einwohner von Salza wieder einmal alle Register ziehen.2012 feierte Bad Langensalza sein 800-jähriges Stadtrecht. Hierzu durfte ich ein Theaterstück beisteuern. Die komödiantische Gestaltung kam beim Publikum gut an, weswegen schon damals die Idee einer Fortsetzung entstand.Mit einem öffentlichen Aufruf. Jeder der wollte konnte mitmachen. Am Ende war es ganz wunderbar zu sehen, mit wie viel Herzblut und Spielfreude die zahlreichen Salzaer dieses doch recht ungewöhnliche Theaterprojekt unterstützt haben.Das Mittelalterstadtfest in Bad Langensalza gehört mit seinen unzähligen Attraktionen und Bühnenprogrammen zu den schönsten seiner Art in Deutschland. Natürlich sorgt solch eine Programmdichte für viel Publikumsbewegung, daher hatte ich anfangs ziemliche Angst davor, das sich die Zuschauer eventuell nicht auf ein etwas längeres Stück einlassen würden. Bei meinem ersten Theaterstück wurde ich am Ende eines besseren belehrt und wir hatten durchgehend sehr gut besuchte Aufführungen. Mittlerweile denke ich, dass uns das wieder gelingen wird.Auf schönes Wetter, ein schaulustiges Publikum, die spielfreudigen Salzaer Komparsen und ein tolles Schauspielerensemble zu dem u.a. der stadtbekannte Herold Radulf zu Duringen, Eva Medusa Gühne, Wolfgang Gundacker sowie Max von Gluchowe und Holger Hoffmann - besser bekannt als die Spielleute Pampatut - gehören.Interview: Daniel Dreckmann