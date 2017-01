Traditionskameradschaft Deutsche Schutztruppe

Das Traditionskontingent Deutsche Schutztruppe wurde als Abteilung der Soldaten- und Traditionskameradschaft Lettenreuth gegründet und soll an die wechselhafte Geschichte der Deutschen Kolonien auf vielen Kontinenten dieser Erde erinnern. Hierbei soll vor allen an die Entbehrungen der Deutschen Schutztruppe und deren militärischen Leistungen gedacht werden. Das Protektorat über das Traditionskontingent Deutsche Schutztruppe hat der Nachfahre des großen Kolonialgenerals Paul von Lettow-Vorbeck, Herr Patentanwalt Dipl.-Ing. Christian von Lettow-Vorbeck, übernommen. Er steht auch dem Familienverband der traditionsreichen Familie derer von Lettow-Vorbeck vor. Herr Christian von Lettow-Vorbeck soll auch zum Ehrenpräsidenten des Traditionskontingentes ernannt werden. Das Traditionskontingent Deutsche Schutztruppe wird durch einen Präsidenten, einen Vizepräsidenten und einen Schriftführer geleitet. Bei Bedarf können weitere Funktionäre durch den Präsidenten bestellt werden. Für folgende ehemalige Deutsche Kolonien wird jeweils ein Kommandeur durch den Präsidenten des Traditionskontingentes Deutsche Schutztruppe bestellt.Das Deutsche Reich besaß vor dem Ersten Weltkrieg Kolonien in Afrika, China und im Pazifik.- Deutsch - Südwestafrika- Deutsch - Ostafrika- Deutsch - Neuguinea Kamerun- Deutsch – Samoa- Kiautschou TogolandAutor Christian Volgger Oberleutnant in TraditionAdjutant des Kommandeurs Deutsch - Ostafrika