Waidmühlenfest in Rohrborn am 26. August

Sie ist das Wahrzeichen Rohrborns, steht in der Dorfmitte und am 26. August im Mittelpunkt des jährlichen Dorffestes: die im Originalzustand erhaltene Waidmühle. Am 26. August feiern die Rohrborner ab 14 Uhr ihr Waidmühlenfest. Zu dem laden sie nicht nur alle Einwohner, sondern auch Besucher aus nah und fern herzlich ein.



Bei mehrmaligen Vorführungen der historischen Waidmühle mit Pferd können die Gäste genau verfolgen, wie der von der Rohrborner Dorfgemeinschaft selbst angebaute Waid mit dem etwa 1,80 Meter großen und 1,8 Tonnen schweren Waidstein gemahlen wird. Dazu gibt es viel Wissenswertes über die mittelalterliche Färberpflanze Waid und seine Geschichte als „Goldenes Vlies Thüringens“.



Neben einem kleinen Bauernmarkt gehört auch ein kleines Programm zum Fest.



Spiel und Spaß für die Kinder hat die Rohrborner Dorfgemeinschaft ebenfalls organisiert: Die Kinder können sich schminken lassen und mit Seifenkisten von einer Anhöhe im Slalom hinabfahren.



Mit einem Tanzabend klingt der Tag aus.